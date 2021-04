Graziani: «Volata Champions? Vedo bene l'Atalanta, Milan? Dipende...»

Ciccio Graziani ha commentato la volata Champions. Atalanta e Napoli favorite ma il Milan può dire la sua, le sue parole

Ciccio Graziani intervenuto a SportMediaset XXL ha detto la sua sulla volata Champions. Ecco le sue parole:

«Vedo benissimo l’Atalanta, vedo bene il Napoli. La Juventus un po’ meno, il Milan deve ritrovare qualcosa di importante, sarebbe un peccato mortale lottare fino all’ultimo per entrare in Champions, ma non ho dubbi che ce la farà».