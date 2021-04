Graziani: «Belotti? Il Milan può garantirgli di competere per vincere»

Ciccio Graziani, intervistato da Tuttosport, ha parlato di Andrea Belotti, suo “erede” al Torino, e della possibilità di un suo trasferimento al Milan in estate. Ecco le sue parole.

«Io non so se lui voglia provare il brivido di competere per vincere qualcosa ai massimi livelli. Sarebbe legittimo, lo meriterebbe e un Milan questa prospettiva gliela potrebbe garantire. E mi risulta che la stessa Roma abbia fatto su di lui qualche pensierino per il dopo Dzeko. Io vorrei che restasse al Toro per sempre.»