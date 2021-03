Gravina verso gli Europei: «Una sola arma per vedere i tifosi allo stadio»

Gabriele Gravina guarda agli Europei e spera di avere tanti tifosi nella gara inaugurale contro la Turchia: ecco le parole del presidente FIGC

EUROPEI CON TIFOSI – «Ora abbiamo i mezzi tecnici e scientifici per affrontare questa pandemia, la soluzione definitiva che ci consentirà di tornare alla normalità è il vaccino. Se in questi 2 o 3 mesi riusciamo a incentivare la campagna vaccinale sicuramente avremo un campionato europeo con i tifosi per tifare per la nostra Nazionale».