Gravina sul caso plusvalenze: «E’ quello che continuo a dire da 3 anni». Le parole del presidente FIGC

Le parole del presidente FIGC, Gabriele Gravina, sul caso plusvalenze al margine del Consiglio Federale. Ecco le sue parole:

«È quello che continuo a dire da tre anni se trasformiamo tutto quello che è indagine conoscitiva in indagine che forse non ha elementi oggettivi facciamo fatica. L’unico elemento, ed è una proposta politica che porterò a maggio, è che nell’ambito della valutazione del rapporto tra ricavi e costo del lavoro allargato non si terrà conto delle plusvalenze»