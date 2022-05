Gravina: «100 squadre sono troppe e va trovata una dimensione più corretta». Le parole del presidente FIGC

Gabriele Gravina ospite del forum “Il Calcio che l’Italia si merita”, organizzato dal Corriere dello Sport, ha affrontato il tema di cosa deve fare la federazione per migliorare la qualità del gioco. Ecco le parole del presidente FIGC:

«Non possiamo incidere sul posizionamento di mercato. Venti imprenditori in A, venti in B e sessanta in Lega Pro hanno una responsabilità di posizionarsi e di ricercare un equilibrio economico-finanziario. Il tema di oggi non è solo aumentare i ricavi, ma di mettere sotto controllo i costi: se il costo del lavoro passa dal 65 al 75 per cento non hai risolto il problema. Possiamo migliorare il prodotto e ci dobbiamo confrontare: qui nasce l’idea di un nuovo progetto. Non so se playoff o playout, Msicuramente cento squadre sono troppe e va trovata una dimensione più corretta, ma va fatto a sistema: non può farlo la Serie A da sola o la Serie B da sola e via dicendo. Poi non bisogna dimenticare la legge 91 dell’81: siamo governati da una legge di quarant’anni fa, che impedisce. Lorenzo (Casini, ndr) aveva trovato un’intesa importante per modificare la Melandri ed è stato rinviato».