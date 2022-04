Gosens a Mediaset: «Vittoria meritata, sul gol...»

L’esterno dell’Inter Robin Gosens ha analizzato il trionfo nel derby parlando a Mediaset: le sue dichiarazioni

Robin Gosens ha parlato a Mediaset dopo Inter-Milan:

TRIONFO: «Siamo molto contenti, è una finale voluta e meritata sul campo stasera secondo me. Forse non è stato il mio gol più bello ma sicuramente molto importante, è stato un bell’assist di Brozovic, io faccio spesso questi movimenti ormai lo sappiamo. Provo sempre ad arrivare sul secondo palo, sono contento di aver aiutato la squadra. Sono sicuro che questa vittoria può darci una carica in più, ci siamo rialzati dopo un mese difficile e stiamo giocando anche bene. Ora mancano sei finali, proviamo a vincerle tutte e proviamo a diventare campioni».

FORZA: «Sono arrivato in una delle più grandi squadre del mondo, è una sfida importante per me. Ivan sta facendo un campionato straordinario, come giocatore e come persona qui si migliora tanto e sono veramente felice di esserci».