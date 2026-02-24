News
Gol Troilo, la sentenza che scagiona Maignan: «Il portiere va tutelato. E’ fallo al 100%»
Gol Troilo – L’ex Milan interviene sulla rete che tanto sta facendo discutere e prende le parti del portiere francese
Non si placano le polemiche sul gol segnato da Troilo in Milan-Parma. C’è chi considera regolare il blocco di Valenti e lo stacco dell’autore della rete, ma nell’ambiente rossonero e non solo c’è chi non digerisce la decisione di Piccinini e anche del VAR di richiamare il direttore di gara alla Review.
Su questo è intervenuto anche Giovanni Galli, portiere del Milan dal 1986 al 1990, che a La Gazzetta dello Sport ha difeso Mike Maignan ed in generale il ruolo dell’estremo difensore.
FALLO AL 1OO% – «Il portiere va tutelato. E’ fallo al 100%, in quei casi marcavo io e non volevo nessuno vicino».
Aumentano i dubbi per un gol che ha consegnato la sconfitta alla squadra di Max Allegri dopo 24 gare senza perdere. Una sconfitta che ha portato il Diavolo a -10 dall’Inter capolista.
