Milan news 24

Published

1 giorno ago

on

By

Gol Leao, il portoghese illumina San Siro con una bellissima conclusione da fuori area! Pareggio rossonero. Le ultimissime notizie

La risposta del Milan al gol subito è stata immediata e spettacolare. Pochi minuti dopo il vantaggio firmato Gosens, Rafael Leao ha ristabilito la parità con un super gol che ha fatto esplodere San Siro.

Il gioiello portoghese, fino a quel momento isolato e poco incisivo, ha acceso la luce con un’iniziativa personale da manuale. Ricevuta palla, ha puntato l’area e ha scagliato un tiro da fuori area potente e rasoterra che si è insaccato imparabilmente alla sinistra del portiere De Gea. L’1-1 è arrivato come una liberazione per la squadra di Massimiliano Allegri.

Il gol è un’iniezione di fiducia fondamentale. Dopo la doccia fredda subita al 56° minuto, il Milan ha dimostrato di avere il carattere necessario per reagire all’emergenza (che vede fuori Loftus-Cheek) e non farsi sopraffare dal vantaggio della Fiorentina di Pioli. La reazione di Leao è la migliore risposta per il DS Tare e per gli oltre 71.000 spettatori che chiedevano una scossa.

