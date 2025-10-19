Gol Leao, il portoghese batte e segna su calcio di rigore: doppietta e vantaggio riconquistato. Le ultimissime notizie

Clamoroso ribaltone a San Siro! Il Milan, in piena emergenza, completa la rimonta al minuto 85 e si porta in vantaggio per 2-1 ancora grazie al suo uomo simbolo, Rafael Leao, implacabile dal dischetto.

L’episodio decisivo è avvenuto pochi istanti prima. Gimenez è caduto a terra in area di rigore dopo un contatto con un difensore della Fiorentina, portandosi le mani al volto. L’arbitro Marini, dopo una concitata consultazione con il VAR, ha confermato la massima punizione, scatenando le proteste viola.

Dal dischetto si è presentato Leao, che ha trasformato il penalty con freddezza, firmando così la doppietta personale e il momentaneo sorpasso in classifica. È una vittoria di cuore e nervi per il Milan di Allegri, che dopo il momentaneo svantaggio (gol di Gosens al 56°) ha saputo reagire con il suo talento più puro.

Il gol è un duro colpo per la Fiorentina di Pioli, che aveva giocato una partita attenta e si era illusa del colpaccio. Il DS Tare assiste a una vittoria che va oltre i tre punti: è un segnale di resilienza assoluta, soprattutto considerando le assenze pesanti come quella di Loftus-Cheek.