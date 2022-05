Gol Leao in Milan-Atalanta: il portoghese fa esplodere San Siro. Gol pesantissimo dell’attaccante rossonero

Rete di Rafael Leão, che raccoglie il passaggio di Messias, supera Koopmeiners in velocità e incrocia battendo Musso facendo esplodere San Siro.

11esimo gol in campionato per il portoghese confermato anche dal Var nonostante le proteste dell’Atalanta per un contatto Kalulu-Pessina a inizio azione.