Gol Ibrahimovic: lo svedese porta avanti i rossoneri su punizione

Gol Ibrahimovic: lo svedese ha siglato il vantaggio del Milan con uno splendido calcio di punizione dai 25 metri

Il Milan è passato in vantaggio sul campo del Genoa con una straordinaria punizione di Zlatan Ibrahimovic. Il centravanti svedese ha impallinato Sirigu con un bellissimo tiro a giro all’angolino.

Per l’infinito classe ’81 è la rete numero 90 con la maglia del Milan e quello numero 153 in Serie A: migliora partenza per i rossoneri non poteva esserci. Come sempre nel segno dell’immarcescibile Zlatan.