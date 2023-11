Gol Dragusin: l’obiettivo rossonero sblocca il match contro il Verona – VIDEO

Rossoblù in vantaggio. Radu Dragusin, accostato sul mercato anche al Milan, ha sbloccato il match di Marassi tra Genoa e Verona. Il video del gol:

Radu Dragusin 🇷🇴 (CB, 2002) – 𝘽𝙊𝙊𝙈 ⚽️

He can defend, he can score, he's strong, he's smart. He's Radu Dragusin from Romania.pic.twitter.com/ec8BXMzrJX

— Alex Scout (@AlexScoutRo) November 10, 2023