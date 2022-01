ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Genoa è passato in vantaggio a San Siro con un goal di Ostigard: partenza in salita per gli uomini di Pioli

Partenza a rilento per il Milan negli ottavi di finale contro il Genoa. I rossoneri, che hanno cominciato in maniera molto vaga la gara, sono andati sotto per un goal di Ostigard su angolo.

Il centrale è svettato da solo, perso da Theo Hernandez in marcatura, e ha infilato imparabilmente Maignan.