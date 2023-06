Tra i nomi accostati al Milan in chiave calciomercato c’è quello di Gnonto. L’agente del giocatore ha fatto chiarezza sul futuro

Tra i nomi accostati al Milan in chiave calciomercato c’è quello di Gnonto. L’agente del giocatore ha fatto chiarezza sul futuro. Le sue parole riportate da Calciomercato.com:

«Siamo concentrati sull’Europeo Under 21, poi parleremo col Leeds e vedremo. Le opzioni non mancheranno, ma vista l’esperienza in Premier League fantastica l’idea sarebbe quella di continuare in quella direzione»