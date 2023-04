Giuntoli a Dazn: «Partita complicata. Su Osimhen e Simeone...»

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato a Dazn prima della partita contro il Milan. Le sue dichiarazioni

CHE PARTITA SI ASPETTA – «Molto complicata, come lo è stata all’andata tra due squadre che stan facendo bene. Non do una risposta definita».

INFORTUNIO OSIMHEN – «È un calciatore importante. Ho pensato lo stesso quando si è fatto male Raspadori. È importante così come tutti gli altri».

SIMEONE – «Non parlerei di vice ma di un altro titolare. Sta facendo benissimo e quando è stato chiamato in causa ha fatto un campionato straordinario».