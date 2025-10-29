Giulini non ci sta, risponde a Cardinale: «Facile dirlo, quando si conosce la Sardegna solo da turista»

Connect with us

Giulini sul proprio account X risponde in maniera stizzita a Gerry Cardinale, non ha gradito le sue dichiarazioni

 Tommaso Giulini non ci sta proprio e risponde in modo secco e deciso al proprietario del Milan tramite i propri canali social! Il presidente del Cagliari ha accolto in modo stizzito le dichiarazioni di Gerry Cardinale, il quale ha parlato tirando in ballo la società isolana. 

Ospite del podcast americano The Varsity, l’esponente di RedBird, si era espresso come segue: “I distributori vogliono solo “il meglio”, da cui nasce il fenomeno della Superlega. Negli Stati Uniti, nessuno vuole vedere Cagliari contro Lecce, e questo è un problema”.

La risposta del patron del club sardo è stata netta: «Caro Cardinale, facile dire che ‘Cagliari-Lecce non interessa a nessuno’ quando si conosce la Sardegna solo da turista. L’ottavo club d’Italia per tifosi si guarda, si rispetta e – chissà – qualcuno in USA forse tifa più Cagliari che Milan».

Giulini non ha affatto digerito le dichiarazioni di Cardinale ed ha tirato in ballo il numero di tifosi cagliaritani presenti in Italia. Infatti il Cagliari è l’ottava squadra in questa classifica secondo alcune stime. Si piazza al di sotto di Juventus, Inter, Milan, Napoli, Roma, Fiorentina e Lazio. Appena dietro alle squadre provenienti dalle grande città, sopra anche a Bologna e Atalanta (che hanno ottenuto ottimi risultati di recente) oppure al Torino. Ma anche a Sampdoria e Genoa.

