Fidanzata Tonali: «Sono stati mesi complicati e ci sono state alcune persone che non hanno aiutato». Le parole di Giulia Pastore sul trasferimento in Inghilterra

Giulia Pastore ha risposto ad alcune domande dei fan sui social in merito al suo trasferimento in Inghilterra con Sandro Tonali. Ecco le parole della fidanzata dell’ex centrocampista rossonero:

«Sono stati mesi complicati, questo è poco ma sicuro. Da un momento all’altro ti trovi a stravolgere la tua vita e a trasferirti in un altro paese lontano da tutto. Per non parlare della questione traslochi, questioni burocratiche, ecc… Ci sono state alcune persone che non hanno aiutato e siamo andati avanti. Ora come sto? Bene, mi sto ambientando e ora la strada è tutta in discesa, ne sono certa. Se ho mai pensato di restare a Milano? No, mai. Stare con un calciatore vuol dire anche essere pronta a stravolgere la propria vita. Newcastle non è Londra, ma è una città affascinante, la gente è fantastica. E poi ho sempre amato l’Inghilterra, quindi per me è un sogno vivere qui e conoscere meglio la loro cultura. Per quanto riguarda il clima non sono mai stata una grande amante del caldo. Il mito che “in Inghilterra piove sempre“. è un po’ da sfatare però. Piove e non fa caldo, ma non sempre. Ci sono state anche bellissime giornate di sole».