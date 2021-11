Mizzoni: «Milan più consapevole. Ecco cosa manca ancora in Champions»

Giulia Mizzoni ha commentato il momento del MIlan, paragonando il rendimento dei rossoneri in Italia ed in Champions League

Nel corso di un intervento ai microfoni di Radio Rossonera, Giulia Mizzoni ha paragonato il rendimento del Milan di Stefano Pioli in Serie A con quello in Champions League. Le dichiarazioni della giornalista.

MILAN – «Come ha detto Pioli ieri dopo Roma Milan la consapevolezza è importante: è proprio quello che manca alla Roma. Il Milan in campionato sta facendo tesoro di tutto il buono fatto e seminato nella passata stagione e questo fa tutta la differenza del mondo. Il dato interessante è che il Milan ha una faccia completamente opposta in Champions League: ciò che ha macinato e acquisito in Serie A, ancora lo deve acquisire nella sua nuova era europea. Quello che manca al Milan è sentirsi bello e forte anche in Europa e non solo in Italia. Va fatto lo stesso percorso anche in Europa».