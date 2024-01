Giroud, altro traguardo raggiunto in Udinese Milan: il record del francese, che si conferma un attaccante totale. Il dato

L’ottima prova in Udinese Milan di Oliver Giroud ha fatto sì che l’attaccante francese si portasse a casa un nuovo record personale, oltre ad aver contribuito alla vittoria dei rossoneri. Pur non avendo trovato la via del gol, è riuscito ad incidere spizzando di testa la palla su corner da cui è arrivato il gol di Okafor, fornendo quindi l’assist allo svizzero.

Come raccolto dalla redazione di Milannews24 con questo è arrivato a quota 100 assist in carriera (Nazionale compresa), 17 li ha realizzati in maglia rossonera. Numeri impressionanti che testimoniano come il centravanti sia bravo sia a finalizzare che ad aiutare i propri compagni ad andare a rete. Ora nel mirino il record di passaggi vincenti in una singola stagione realizzato in maglia Montpellier nel 2011-12 (10). Attualmente è a 7 al pari di Thuram, al comando della classifica assist della Serie A.