Giroud sul record di goal con la Francia: «Bisogna credere nelle proprie qualità». Le parole dell’attaccante rossonero

Olivier Giroud ha parlato in conferenza stampa dal ritiro del record di goal con la Francia. Ecco le parole dell’attaccante del Milan:

«Questo record mi ricorda tutti gli anni trascorsi, 11 anni in nazionale, tra alti e bassi, ma la cosa più importante è dare il buon esempio ai giovani, nella vita di tutti i giorni, che vogliono progredire e credere nella loro squadra. Sono arrivato nella squadra francese all’età di 25 anni. Se questo può essere un esempio per chi ha una carriera atipica, sarebbe un motivo di orgoglio. Non si può avere tutto subito. Bisogna credere nelle proprie qualità, si possono spostare le montagne, sono orgoglioso di essere arrivato a questo punto, ma non voglio fermarmi qui. Questa 52ª rete è per me un grande sollievo».