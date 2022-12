Giroud su Rabiot: «E’ un po’ la Formula Uno in mezzo al campo». Le parole dell’attaccante rossonero

Olivier Giroud ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della Francia di Adrien Rabiot. Ecco le parole dell’attaccante del Milan:

«Amiamo molto Rabiot, per me lui è naturale, sorridente. È importante in spogliatoio cosi come sul terreno di gioco. Ha fatto un inizio di Mondiale eccezionale. Posso dire che è un po’ la Formula Uno in mezzo al campo: copre i buchi e fa una attività impressionante, ha anche la capacità di proiettarsi in avanti. È un giocatore molto importante per noi ed è una fortuna avere un mezzo al campo un ragazzo così’. Soprattutto per le assenze che abbiamo. Possiamo contare su Adrien che non si fermerà qui e mostrerà tutte le sfaccettature del suo talento».