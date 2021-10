Giroud MVP di Milan Torino: i tifosi esaltano il francese – FOTO

I tifosi hanno scelto: è Olivier Giroud l’MVP del match tra Milan e Torino, vinto 1-0 proprio grazie ad un gol dell’attaccante francese.

La rete, la terza consecutiva in casa, ha permesso all’ex Chelsea di entrare ancor di più nel cuore dei tifosi.

He capped off a combative performance with the winning goal: you voted for @_OlivierGiroud_ as the @emirates MVP 🤩

Il gol vittoria a coronare una bella prestazione: avete scelto Oli come MVP di #MilanTorino 🤩 #SempreMilan pic.twitter.com/i1BPftX18w

— AC Milan (@acmilan) October 27, 2021