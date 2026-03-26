Giroud Milan, il gesto dei rossoneri e l’emozione sui social: l’attaccante francese lascia un messaggio ai suoi ex tifosi – VIDEO

Giroud Milan, il gesto dei rossoneri e l’emozione sui social: l’attaccante francese lascia un messaggio ai suoi ex tifosi dopo il regalo del club – VIDEO

Un gesto semplice ma carico di significato ha acceso l’emozione dei tifosi del Milan. Sui profili Instagram del club rossonero e di Olivier Giroud, ex attaccante rossonero protagonista dello scudetto 2021/2022, è stato pubblicato un video che ha subito fatto il giro dei social.

La società ha deciso di omaggiare il centravanti francese con la quarta maglia grigia, un gesto simbolico che ha riacceso il legame tra il giocatore e il mondo rossonero. Nel video, Giroud appare sorridente mentre mostra la maglia ricevuta, accompagnando il momento con un messaggio rivolto ai tifosi.

Le parole dell’ex numero 9 del Milan sono semplici ma cariche di affetto: «Grazie mille per la maglia che mi avete mandato e un abbraccio a tutti i milanisti. Forza Milan sempre».

Un legame che resta nel tempo

Nonostante l’addio al club, Giroud resta una figura molto amata dai tifosi rossoneri, grazie al suo contributo determinante nella conquista del titolo nella stagione 2021/2022. I suoi gol e la sua esperienza hanno lasciato un segno importante nella storia recente del Milan.

Il video pubblicato sui social e i commenti sottostanti rappresentano l’ennesima dimostrazione di un rapporto che va oltre il campo, fatto di rispetto e riconoscenza reciproca tra il giocatore, i tifosi e la società.

Emozione tra i tifosi

Il contenuto ha subito generato grande coinvolgimento tra i tifosi, molti dei quali hanno reagito con commenti nostalgici e messaggi di affetto. Un momento che conferma come certi legami, anche dopo la fine di un’esperienza sportiva, restino vivi nel tempo.

Il nome di Olivier Giroud continua così a essere associato ai ricordi più recenti e felici del Milan, in un rapporto che, anche a distanza, non sembra destinato a spegnersi.

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