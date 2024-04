Giroud lascia il Milan? Pioli spegne le voci di mercato in conferenza stampa: «Ecco cosa ci ha detto». Le parole dopo il Lecce

Un’atra rete per Giroud che si appresta ad abbandonare a fine stagione il Milan. Nonostante i rumors di calciomercato, l’attaccante francese e Pioli hanno per il momento spento le voci. Le dichiarazioni in conferenza stampa.

GIROUD – «Giroud non ha annunciato nulla e non ha detto nulla. Per quello che sarà la programmazione ci sta lavorando il club. Questo finale di stagione peserà tanto sul nostro giudizio».

LA CONFERENZA STAMPA DI PIOLI DOPO MILAN LECCE