Giroud sostituito in Milan Lecce e col ghiaccio sul ginocchio in panchina: il MOTIVO in vista della Roma

Olivier Giroud è stato sostituito in Milan Lecce al minuto 62. Una scelta di Pioli soprattutto in vista della sfida contro la Roma in Europa League.

L’attaccante francese è poi stato ripreso dalle telecamere col ghiaccio sul ginocchio. Come riportato dal bordocampista di DAZN si tratta di una semplice prassi per permettere al centravanti di preservarsi nel migliore dei modi in vista della prossima sfida di Europa League. Nessun problema dunque per il bomber rossonero.