Giroud: «Il Milan la ciliegina sulla torta della mia carriera». Le parole dell’attaccante francese

Olivier Giroud è tornato a parlare del suo trasferimento al Milan. Ecco il passaggio nella sua intervista a L’Equipe.

TRASFERIMENTO AL MILAN – «Sono andato vicino a firmare con l’Inter, ma Dio ha fatto bene. Ho dovuto aspettare un po’, avere pazienza e nel frattempo ho vinto la Champions League (con il Chelsea nel 2021). Avevo finito la mia esperienza in Premier League anche se è il campionato più competitivo da quindici anni. Quando ho parlato con il mio agente, non mi sono visto in Spagna o in Germania e un ritorno in Francia non era la mia priorità. Il Milan è stata la ciliegina sulla torta