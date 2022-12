Giroud: «Mi sento molto bene e ho fame di competizione, di obiettivi e di vittorie». Le parole dell’attaccante rossonero

Olivier Giroud ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della Francia del suo stato di forma a 36 anni. Ecco le parole dell’attaccante del Milan:

«Mi sento molto bene, continuo ad avere un livello interessante a 36 anni. Una volta qualcuno mi ha detto che abbiamo tutti 20 anni, il resto è esperienza. Gioco come se avessi 20 anni, con la mentalità di un giovane. Ho fame di competizione, di obiettivi, di vittorie. Il mio corpo sembra sopportarlo, non ho limiti, voglio mostrare ai giovani che bisogna essere pazienti in una carriera. Se potrò accompagnarli, sarà un vero piacere».