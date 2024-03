Giroud Los Angeles FC, Padovan: «È un professionista ma la scelta può incidere»

Giancarlo Padovan, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha detto la sua sul trasferimento prossimo di Giroud dal Milan ai Los Angeles FC

GIROUD – «Lui è un professionista si impegna fino all’ultimo giorno, questo incide non lo so di certo non aiuta. Chiude la carriera europea e va in America»

FIORENTINA MILAN – «Il Milan se vince ha blindato il secondo posto in classifica anche se i punti di vantaggio sulla Juventus sono solamente tre. Anche la Fiorentina deve vincere per restare in corsa. Il Milan nelle prime quattro c’è, poi se si pensa che le squadre possono essere addirittura cinque, può dormire sogni tranquilli»