Giroud a Dazn: «Non parlo del mio futuro, oggi sono milanista. Voglio finire bene questa stagione, poi...»

Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro il Lecce di Serie A 2023/24

MIGLIOR MILAN DELLA STAGIONE – «Sì, volevamo la quinta vittoria di fila e oggi lo abbiamo fatto bene. Nel primo tempo abbiamo segnato due gol, eravamo efficaci, ma sapevamo che questa squadra non prendeva gol da due partite. Abbiamo creato tanto con la Fiorentina e potevamo fare più gol, oggi abbiamo mostrato la nostra voglia di essere più efficaci davanti alla porta».

COME SI E’ TROVATO CON QUESTI TREQUARTISTI – «Conosco bene Ruben e Christian dal Chelsea, abbiamo connessione in campo. Ma anche con gli altri. Oggi Adli ha fatto un bell’assist. Potevo fare un altro gol prima di uscire, ma la squadra sta bene. Abbiamo partite importanti ora, dobbiamo essere concentrati sul secondo posto e sull’andare in finale di Europa League».

FUTURO – «Non voglio parlare del mio futuro. Ho visto quello che è uscito dalla stampa e dai media. Non parlo di questo, oggi sono milanista. Vecchio cuore rossonero. Sono fiero di questo club, giocare con questa squadra. Voglio finire nel modo migliore quest’anno e poi vediamo. Ora c’è la Roma».