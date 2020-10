Gironi di Europa League: date e orari delle gare del Milan

Non è certo stato un sorteggio particolarmente fortunato quello che ha pescato il Milan per i gironi di Europa League. Celtic, Lille e Sparta Praga: avversari ostici, con una notevole esperienza in campo europeo.

Gli uomini di Pioli affronteranno al meglio gli impegni e avranno comunque il dovere di tentare di raggiungere la prima posizione. Nel frattempo il club rossonero ha pubblicato, tramite tweet, date e orari delle gare:

Celtic – Milan, 22 ottobre – h 21:00

Milan – Sparta Praha, 29 ottobre – h 18:55

Milan – LOSC Lille, 5 novembre – h 21:00

LOSC Lille – Mlan, 26 novembre – h 18:55

Milan – Celtic, 3 dicembre – h 18:55

Sparta Praha – Milan, 10 dicembre – h 21:00

🗓️ @EuropaLeague GROUP H 🗓️

Here are the dates and times for our fixtures 💪🏼

Ecco date e orari dei nostri incontri in #UEL 💪🏼 #SempreMilan pic.twitter.com/hlPXXBYWkh

— AC Milan (@acmilan) October 3, 2020