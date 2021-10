Galli non ci sta: «Vlahovic non rinnova? Farei giocare Kokorin!»

Giovanni Galli ha commentato la decisione di Vlahovic di non rinnovare con la Fiorentina. Le parole dell’ex portiere del Milan

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, l’ex portiere Giovanni Galli si è espresso così sul caso Vlahovic:

«Provocatoriamente dico che io a questo punto farei giocare Kokorin, per farlo provare in qualche partita visto che si diceva che gli serve tempo e continuità. Il valore di Vlahovic non diminuisce neppure se non gioca, poi a gennaio fai la trattativa. Un giocatore che vuole andarsene, alla fine se ne va. Dobbiamo smetterla di innamorarci dei calciatori».