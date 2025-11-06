Connect with us

Calciomercato News

Giovane Milan, il brasiliano si allontana? Il top club fa sul serio, l'attaccante del Verona può restare in Serie A

Calciomercato News

Calciomercato Milan, tutti i nomi per l'eventuale post Maignan: quel profilo perde quota, Tare stuzzicato da... Lo scenario

Calciomercato News

Rinnovo Saelemaekers, Allegri irremovibile e fumata bianca ormai dietro l'angolo: grande sintonia tra le parti. Ultime

Calciomercato News

Mercato Milan, per l'attacco sale Pellegrino! Tare piomba sul centravanti del Parma con l'ok di Allegri, può arrivare a queste condizioni

Calciomercato News

Mercato Milan, non solo Pellegrino: sono tre le alternative all'attaccante del Parma in vista di gennaio. I nomi sul taccuino di Tare

Calciomercato

Giovane Milan, il brasiliano si allontana? Il top club fa sul serio, l’attaccante del Verona può restare in Serie A

Milan news 24

Published

23 minuti ago

on

By

Giovane

Giovane Milan, l’Inter fa sul serio per l’attaccante brasiliano del Verona: gli scaligeri fissano il prezzo. Tutti i dettagli

Giovane Santana do Nascimento, semplicemente noto come Giovane, è diventato l’uomo del momento dopo il suo gol contro l’Inter al Bentegodi. Il talento brasiliano, classe 2003, ha mostrato qualità tecniche, forza fisica e personalità, imponendosi rapidamente come punto fermo nell’Hellas Verona di Paolo Zanetti.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il nome di Giovane è finito sul taccuino di diversi top club italiani e stranieri. Il ragazzo è arrivato a Verona questa estate a parametro zero dopo essersi svincolato dal Corinthians.

Giovane Milan, l’Inter in vantaggio

In particolare, Inter, Napoli, e il calciomercato Milan oltre l’Atalanta avrebbero già chiesto informazioni al suo procuratore, Beppe Riso.

I nerazzurri sembrano al momento in vantaggio, complice anche l’endorsement del tecnico Cristian Chivu. Lo stesso Giovane ha svelato che Chivu gli ha fatto i «complimenti» dicendo che ha «fatto una grande partita».

L’Hellas fissa il prezzo

Il contratto che lega Giovane all’Hellas Verona scade a giugno 2029, mettendo il club in una posizione di forza. Nonostante l’attuale valore di mercato sia stimato intorno ai 5 milioni di euro, l’Hellas valuta la possibilità di monetizzare già a gennaio, fissando una base d’asta non inferiore ai 10 milioni.

Una maxi-plusvalenza potrebbe diventare cruciale per il club, penultimo in classifica e bisognoso di fondi. Se il rendimento del brasiliano continuerà su questi livelli, il suo futuro potrebbe tingersi di nerazzurro, o magari di rossonero, visto il forte interesse del Milan.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.