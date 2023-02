Giornalista belga su De Ketelaere: «Non bisogna essere troppo impaziente con i giovani…». Le parole di Alezandre Breackman

Alezandre Breackman ha parlato su Twitter di De Ketelaere. Ecco le parole del giornalista belga sul calciatore del Milan:

«Pazienza con Charles De Ketelaere. Il suo potenziale non è cambiato, ma deve ambientarsi e questo richiede tempo. Non bisogna essere mai troppo impaziente con i giovani che arrivano ad un livello più alto. Il Milan ha in mano una pepita che aspetta solo di schiudersi, lasciamolo lavorare».