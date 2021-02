Giordano: «Troppo allarmismo sul Milan, vi spiego perchè»

Bruno Giordano ha analizzato il derby di domenica spiegando come la negatività intorno al Milan non sia per nulla giustificata

Bruno Giordano ha parlato del prossimo turno di campionato concentrandosi in particolar modo sul derby di domenica tra Milan e Inter:

«Antonio Conte prepara meglio queste partite di Stefano Pioli? Se guardo la partita d’andata dico no, perché ha vinto il Milan. In questo momento può essere meglio l’Inter, ma non so come preparano le partite uno e l’altro. Io guardo i risultati, e i risultati dicono che fino a una settimana fa il Milan è stato in testa per tutta la stagione. Credo ci sia troppo allarmismo attorno al Milan, per due partite andate male. Il Milan lo vedo sempre in buona condizione, non brillante come un mese fa, ma ha ritrovato tutti gli effettivi. Credo che domenica potremmo assistere ad una bella partita. In questo momento l’Inter sembra migliore, però poi i derby sappiamo che fascino particolare hanno. Stiamo parlando di uno o due punti di differenza».