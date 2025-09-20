Connect with us

Gimenez ancora a secco, Allegri può cambiare: con Nkunku e il ritorno di Leao

Milan Lecce, Allegri sta studiando un cambio a sorpresa per il centrocampo: dalle ultime da Milanello si intuisce che...

Milan Lecce, Allegri rivoluziona la difesa: ecco cosa filtra alla vigilia della sfida di Coppa Italia

Ronaldo il fenomeno compie gli anni, il Milan gli fa gli auguri sui social! Il messaggio postato dal club rossonero

Milan Lecce, Luka Modric partirà sicuramente dalla panchina: a gestire il centrocampo ci sarà questo giocatore

Santiago Gimenez

Gimenez a reti bianche anche dopo Udinese Milan, la sua partita finisce al 62′ minuto di gioco!

La partita tra Udinese e Milan ha segnato un altro capitolo non troppo felice per Santiago Gimenez. Il centravanti messicano, infatti, è stato sostituito al 62′ e, dopo quattro giornate di Serie A, non è ancora riuscito a sbloccarsi, un dato preoccupante per un attaccante.

La sua prestazione al Blu Energy Stadium è stata un’altra occasione mancata per dimostrare il suo valore. L’attesa attorno a Gimenez era alta, ma il suo impatto sulla squadra è stato finora limitato. Le difficoltà del messicano potrebbero costargli care, specialmente in un contesto competitivo come quello del Milan.

Con la crescita costante di Christopher Nkunku, il versatile attaccante francese, e l’imminente ritorno di Rafael Leão, il fantasista portoghese, le gerarchie offensive del Diavolo potrebbero cambiare. Il recupero di Leão e la forma sempre più brillante di Nkunku potrebbero relegare Gimenez a un ruolo sempre più marginale.

L’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, noto per la sua pragmatica gestione della rosa, potrebbe optare per una scelta di formazione che privilegia i giocatori più in forma. La mancanza di gol di Gimenez lo espone a un rischio concreto di scalare posizioni nelle preferenze del tecnico.

La situazione dell’attaccante messicano non è delle più semplici. Dovrà sfruttare ogni minima occasione per dimostrare il suo valore e convincere Allegri a puntare su di lui. Il tempo stringe e la concorrenza aumenta. Il destino di Gimenez in maglia rossonera potrebbe essere a un bivio.

