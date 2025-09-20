Gimenez ancora a secco, Allegri può cambiare: con Nkunku e il ritorno di Leao

Gimenez a reti bianche anche dopo Udinese Milan, la sua partita finisce al 62′ minuto di gioco!

La partita tra Udinese e Milan ha segnato un altro capitolo non troppo felice per Santiago Gimenez. Il centravanti messicano, infatti, è stato sostituito al 62′ e, dopo quattro giornate di Serie A, non è ancora riuscito a sbloccarsi, un dato preoccupante per un attaccante.

La sua prestazione al Blu Energy Stadium è stata un’altra occasione mancata per dimostrare il suo valore. L’attesa attorno a Gimenez era alta, ma il suo impatto sulla squadra è stato finora limitato. Le difficoltà del messicano potrebbero costargli care, specialmente in un contesto competitivo come quello del Milan.

Con la crescita costante di Christopher Nkunku, il versatile attaccante francese, e l’imminente ritorno di Rafael Leão, il fantasista portoghese, le gerarchie offensive del Diavolo potrebbero cambiare. Il recupero di Leão e la forma sempre più brillante di Nkunku potrebbero relegare Gimenez a un ruolo sempre più marginale.

L’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, noto per la sua pragmatica gestione della rosa, potrebbe optare per una scelta di formazione che privilegia i giocatori più in forma. La mancanza di gol di Gimenez lo espone a un rischio concreto di scalare posizioni nelle preferenze del tecnico.

La situazione dell’attaccante messicano non è delle più semplici. Dovrà sfruttare ogni minima occasione per dimostrare il suo valore e convincere Allegri a puntare su di lui. Il tempo stringe e la concorrenza aumenta. Il destino di Gimenez in maglia rossonera potrebbe essere a un bivio.