Fofana si sblocca, primo gol in stagione: il Milan concretizza con i centrocampisti. Il dato

Fofana in gol nel secondo tempo di Udinese-Milan, centrocampisti prolifici in questa stagione

La sfida tra Udinese e Milan ha confermato una tendenza ormai consolidata nella gestione tecnica di Massimiliano Allegri: il centrocampo rossonero non è solo un filtro difensivo, ma anche un serbatoio di gol. La rete del momentaneo 0-2, siglata da Youssouf Fofana, il dinamico mediano francese, ha messo in evidenza la capacità del tecnico di mandare a segno anche i giocatori meno offensivi.

Il gol di Fofana non è un caso isolato. Si aggiunge a una lista crescente di marcatori del centrocampo milanista. Tra questi, spicca la rete di Ruben Loftus-Cheek, l’imponente centrocampista inglese, che aveva già trovato la via del gol contro il Lecce. A loro si somma il gol di Luka Modrić, il geniale regista croato, che aveva sbloccato la partita contro il Bologna.

Questa prolificità del reparto mediano è una chiave tattica che Allegri sta affinando sempre più. La strategia dell’allenatore del Diavolo non si basa solo sugli attaccanti, ma cerca di sfruttare l’inserimento dei centrocampisti, creando così una maggiore imprevedibilità per le difese avversarie. L’attenzione a centrocampo è alta, non solo per il gioco di Fofana o di Loftus-Cheek. Nonostante sia un centrocampista, il talento statunitense Christian Pulisic agisce spesso come attaccante e ha già segnato 3 gol in questo inizio di stagione.

La capacità di Allegri di sbloccare il potenziale offensivo dei suoi mediani sta diventando un’arma segreta del Milan. Un segnale positivo per il futuro della squadra che, grazie a un centrocampo versatile e prolifico, può contare su diverse soluzioni per trovare la via della rete.