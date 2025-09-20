Pulisic gol da record, nessuno come lui in Serie A: dopo la rete in Udinese Milan

Pulisic ha sbloccato Udinese Milan nel primo tempo: un gol da record!

La partita tra Udinese e Milan, valida per la quarta giornata di Serie A si è sbloccata nel primo tempo grazie al gol di Pulisic arrivato di prima sulla respinta del portiere. Una marcatura che sigla un piccolo record.

Come rivelato da Opta, l’autorità mondiale delle statistiche calcistiche, il fantasista del Diavolo è il primo giocatore ad aver segnato almeno 25 gol e fornito almeno 15 assist nelle ultime tre stagioni di Serie A. Un traguardo impressionante, che testimonia la sua costanza e la sua incisività in zona offensiva.

Pulisic, arrivato a Milano nel 2023, si è subito imposto come uno degli elementi chiave della squadra. La sua abilità nel saltare l’uomo, unita a una visione di gioco fuori dal comune, lo rendono un pericolo costante per le difese avversarie. La sua intesa con i compagni, come il ha permesso al Milan di avere un reparto d’attacco dinamico e imprevedibile.

Il dato statistico non fa che confermare la crescita esponenziale del giocatore, che ha saputo adattarsi rapidamente ai ritmi e alle tattiche del campionato italiano. Il record, frutto di 25 gol e 17 assist totali, sottolinea la sua capacità non solo di finalizzare, ma anche di mettere i compagni in condizione di segnare.

L’impresa di Pulisic è un segnale positivo per tutti i tifosi rossoneri, che possono contare su un giocatore non solo prolifico, ma anche in grado di fare la differenza in ogni momento. La sua prestazione a Udine è l’ennesima dimostrazione del suo valore, un tassello importante nel progetto di crescita della squadra.