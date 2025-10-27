Ordine tuona: «Così non VAR!», c’entrano anche Gimenez e la trasferta di Milan Como a Perth

Ordine netto nel suo editoriale sul “Giornale”: «Così non VAR… Così non va in assoluto»

La settimana del Milan si apre tra recriminazioni arbitrali e l’urgenza di sbloccare l’attacco. Il pareggio per 2-2 contro il Pisa ha lasciato l’amaro in bocca, con il dibattito diviso tra l’utilità del punto agguantato in extremis da Athekame e l’insoddisfazione per la mancanza di cinismo.

PAROLE – Tuttavia, il tema dominante resta la pessima “resa degli arbitri”, come sottolineato da Franco Ordine: «Così non VAR… Così non va in assoluto». Nel mirino c’è soprattutto il gol del momentaneo vantaggio pisano di Nzola, viziato da un presunto fallo di blocco di Moreo su Gabbia a palla lontana, definito “clamoroso”. Si attende l’Open Var per capire l’interpretazione adottata dal VAR. Anche il rigore del Pisa è considerato “ampiamente discutibile” per l’involontarietà del tocco di De Winter.

Ordine sicuro: “Gimenez? Sta vivendo la sindrome di Crespo”

Parallelamente, scatta l’allarme per Santi Giménez. Nonostante le sue qualità, la casella dei gol in campionato resta ferma a zero, una situazione che solleva dubbi sulla sua tenuta mentale. Il rischio è che stia vivendo la “sindrome di Crespo”, che pure faticò enormemente prima di sbloccarsi al Milan. L’ipotesi di un nuovo attaccante a gennaio (come Vlahović) è difficile, rendendo fondamentale la ripresa del messicano.

Infine, resta il nodo Milan-Como a Perth. Le possibilità di vederla in Australia sono “alla pari” a causa delle spinte politiche contrarie e dei pareri tecnici negativi (lunghezza del viaggio e rischio infortuni) espressi anche indirettamente da Allegri e Fàbregas. Se si giocasse in Italia, l’unica alternativa cablata è Parma, ma la sua capienza ridotta (22.352 posti) sarebbe insufficiente per i quasi 40.000 abbonati milanisti. L’opzione più sensata sembra il posticipo in Italia a metà febbraio.