Allegri al Milan: una “Minestra Riscaldata” dal sapore inaspettato? L’analisi di Franco Ordine

Allegri torna al Milan: Franco Ordine, noto giornalista, ha espresso parere favorevole sulla seconda avventura del livornese in rossonero

Il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan sta dividendo l’opinione pubblica, richiamando alla mente il noto adagio della “minestra riscaldata”. Franco Ordine, dalle colonne del Corriere dello Sport, interviene con un’analisi lucida e dettagliata, smontando questa obiezione e offrendo una prospettiva inedita sul nuovo capitolo rossonero targato Allegri.

Ordine parte da una metafora culinaria che ribalta il luogo comune: “A parte il fatto che, specie nella cucina delle nonne, il piatto di pasta riscaldato offriva un gusto irraggiungibile, nel caso di specie si commette un errore”. Per il giornalista, infatti, la storia del primo Allegri milanista è profondamente diversa da quella che si appresta a scrivere in questa sua seconda avventura.

Il Primo Allegri: Tra Scudetto e Capolavori Nascosti

Nel 2010, Allegri arrivava al Milan dopo un’esperienza al Cagliari in cui, nonostante un inizio difficile, era riuscito a salvare la squadra. La sua scelta, operata da Adriano Galliani e presentata a Silvio Berlusconi, fu quella di un tecnico che “ha il fisico del ruolo”. Il suo debutto in rossonero fu discreto, lasciando la scena a Berlusconi. Poi, fu il campo a parlare chiaro: dopo una breve incertezza iniziale, il Milan prese il volo verso lo scudetto.

Ordine sottolinea due intuizioni decisive di quel periodo: la trasformazione di Boateng in trequartista e la creazione di un centrocampo a tre mediani (Flamini, Van Bommel, Ambrosini) a causa dell’infortunio di Pirlo. L’anno successivo, pur perdendo il duello scudetto con la Juventus di Conte per l’infortunio di Thiago Silva, Allegri firmò un altro capolavoro: un terzo posto con qualificazione Champions nella stagione post-cessioni di Ibra e Thiago Silva e l’addio di senatori come Nesta, Gattuso, Seedorf e Inzaghi. L’esonero del quarto anno, come ricorda Ordine, fu la diretta conseguenza di una frattura interna con l’arrivo in società di Barbara Berlusconi, culminata nella sconfitta con il Sassuolo e nell’addio contemporaneo del DS Ariedo Braida.

Il Nuovo Allegri: Motivazione, Conoscenza e Visione

Il ritorno di Allegri è, per Ordine, tutt’altro che un semplice remake. È animato da una grande motivazione e, cosa fondamentale, da una conoscenza approfondita del Milan della passata stagione. “Quando cominciò a circolare la sua candidatura per sostituire Fonseca, non ha perso una partita di quel Milan appuntando pregi e difetti che gli serviranno per correggere il suo prossimo Milan,” rivela Ordine.

Questo nuovo Allegri ha già mosso passi concreti: ha potenziato lo staff storico con nuovi innesti come Magnanelli e Corradi, ha anticipato tutti nel calendario dei raduni (il Napoli il 16 luglio, l’Inter il 23), e ha convinto Maignan a restare, progettando un team da assemblare secondo le sue idee ben definite. Non insegue uno stile di gioco “che piace alla gente che piace”, ma un traguardo ancora più decisivo: “fare di questo nuovo gruppo una squadra riportando alla luce i valori della tradizione milanista nei comportamenti dentro e fuori dal campo”.

In conclusione, come afferma Franco Ordine sul Corriere dello Sport, “Di sicuro sarà una minestra dal sapore completamente diverso“. Sarà interessante osservare come questa nuova versione di Massimiliano Allegri saprà plasmare il Milan e se riuscirà a riportare i rossoneri ai vertici del calcio italiano ed europeo. La presentazione alla stampa di lunedì 7 luglio segnerà l’inizio ufficiale di questa nuova, intrigante avventura.