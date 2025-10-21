Gimenez, Allegri lo premia col Pisa? Il messicano può tornare titolare

Connect with us

Gimenez potrebbe tornare titolare nella gara di venerdì sera a San Siro contro il Pisa: prossimi giorni decisivi

Venerdì sera il Milan sarà impegnato nuovamente a San Siro, stavolta contro il Pisa di Gilardino, con l’obiettivo cruciale di vincere e mantenere la vetta solitaria della classifica. In vista di questa gara, come riporta Tuttosport stamattina, l’attenzione è tutta sulla linea d’attacco, dove Santiago Gimenez dovrebbe tornare titolare.

La scelta di Massimiliano Allegri di riaffidarsi al centravanti messicano è un segnale di forte fiducia, specialmente dopo la sua prestazione decisiva contro la Fiorentina, dove è stato l’uomo che si è procurato il rigore trasformato poi da Leão. Gimenez sarà schierato al fianco di Rafael Leão, tornato finalmente decisivo con la sua doppietta. La coppia d’attacco si preannuncia come il punto focale della manovra offensiva Rossonera contro i Nerazzurri di Pisa.

Santiago Gimenez titolare col Pisa? La situazione

Mentre Allegri è in ansia per i recuperi dagli infortuni, l’attacco titolare sembra definito. Il tecnico punta sulla fisicità e il movimento costantedi Gimenez per dare profondità alla squadra, elemento che si è rivelato fondamentale. Allegri spera infatti di recuperare qualche pedina importante a centrocampo, come Christopher Nkunku (alle prese con un fastidio all’alluce) e Ruben Loftus-Cheek (affaticamento muscolare, escluse lesioni).

Per quanto riguarda invece Pervis Estupinan, che si è infortunato alla caviglia in Nazionale, si capirà solo nei prossimi giorni se sarà almeno disponibile per la panchina. Ma in avanti, la certezza è Gimenez.

