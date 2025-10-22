Gimenez Milan, il messicano suona la carica sui social: il suo messaggio fa impazzire i tifosi. Le ultimissime sui rossoneri

Il Milan è tornato in vetta alla classifica di Serie A e gran parte del merito va alla reazione e alla qualità espresse nel finale della sfida contro la Fiorentina. Protagonista indiscusso di questa rimonta, insieme al trascinatore Rafael Leao, è stato Santiago Gimenez, subentrato nella ripresa al posto di Athekame.

L’attaccante messicano, soprannominato El Bebote, ha cambiato il volto dell’attacco rossonero, dimostrando la fiducia riposta in lui dal direttore sportivo Igli Tare e dal tecnico Massimiliano Allegri. La sua prestazione è stata intensa e decisiva: non solo ha partecipato attivamente alla manovra offensiva, ma si è anche procurato il rigore netto che ha permesso al Milan di ribaltare il risultato e assicurarsi il primato in campionato.

Gimenez ha mostrato quel coraggio e quell’abilità nel cercare la giocata che il Milan si aspettava da lui. La sua capacità di guadagnare metri e di mettere in difficoltà la difesa viola è stata la chiave di volta per indirizzare la partita.

La gioia social e l’obiettivo Champions

La soddisfazione per la vittoria e il primato è stata espressa anche sui social network. Subito dopo la partita, Santiago Gimenez ha condiviso sul suo profilo Instagram un breve ma entusiasta messaggio che riassume perfettamente l’emozione del momento: «Un’altra bella serata, forza Milan!!». Un post semplice che testimonia l’attaccamento del giocatore alla maglia e l’entusiasmo per il risultato raggiunto.

Ora, con il Milan in vetta, l’obiettivo di Massimiliano Allegri è non solo mantenere il primo posto, ma anche preparare al meglio la squadra per la prossima sfida contro il Pisa e per il prosieguo della stagione, che dovrà inevitabilmente portare alla qualificazione in Champions League, come richiesto dalla società. Le prestazioni di Gimenez confermano che la rosa è profonda e piena di risorse.