Gimenez Milan, Costacurta lo esalta: «Mi ricorda Hernan Crespo, come diceva Carlo Ancelotti…».

Il momento positivo del Milan e le recenti prove dei suoi attaccanti continuano a far discutere gli addetti ai lavori. Dopo aver analizzato la situazione di Rafael Leao, l’ex difensore rossonero Alessandro Costacurta, ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ha focalizzato la sua attenzione su Santiago Gimenez, paragonando l’attaccante della squadra di Massimiliano Allegri a un grande bomber del passato.

L’elogio di Costacurta per il centravanti è netto: «Gimenez è molto interessante». Nonostante la giovane età e il peso della maglia rossonera, il giocatore ha dimostrato qualità che non sono sfuggite all’occhio esperto dell’ex campione.

Un paragone illustre e l’appoggio di Allegri e Tare

Il paragone scelto da Costacurta è di quelli che scaldano il cuore dei tifosi. «Mi ricorda il Crespo del Parma», ha ammesso. L’associazione con un attaccante iconico come l’argentino, capace di segnare valanghe di gol, è un chiaro segnale della fiducia nelle potenzialità di Gimenez.

L’ex difensore ha riconosciuto che il giovane attaccante ha «il problema del gol» in questo momento specifico, ma ha subito aggiunto un’analisi sul suo gioco complessivo: «gioca non bene ma molto bene, allunga e impegna gli avversari, sa dialogare». Questa capacità di lavorare per la squadra e di rendersi utile nella manovra offensiva, al di là della finalizzazione, lo ha reso «tra i più positivi della squadra», escludendo solo i top player già affermati.

Questa valutazione positiva va a sostegno delle scelte di Massimiliano Allegri che, come visto in passato con altri talenti, lavora pazientemente sui giovani. Lo stesso Igli Tare punta molto sul potenziale del messicano per il futuro.

La saggezza di Ancelotti

Per rassicurare l’attaccante sui pochi gol segnati finora, Costacurta ha citato una massima del maestro Carlo Ancelotti, già utilizzata per l’allora attaccante del Parma Hernan Crespo: «Se uno si crea le occasioni, i gol prima o poi arrivano». Un messaggio di fiducia e di speranza per Gimenez, che è chiamato a trasformare il suo eccellente gioco in più reti a partire dalla prossima sfida contro il Pisa.