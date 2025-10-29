Gimenez Milan, il gol continua a non arrivare: Max Allegri ha commentato in questo modo il momento del messicano. Le ultimissime

Nonostante la prestazione del Milan in quel di Bergamo abbia lasciato l’amaro in bocca per i due punti persi, il tecnico Massimiliano Allegri ha trovato modo di elogiare la dedizione di Gimenez. L’attaccante, ancora a secco di reti in questa prima parte di stagione, è stato al centro delle rassicurazioni dell’allenatore rossonero, in una dichiarazione rilasciata ai microfoni di DAZN dopo l’1-1 contro l’Atalanta.

Allegri ha voluto sgombrare il campo da ogni potenziale tensione o frustrazione per la mancanza di gol: «Gimenez si è dato da fare, deve stare sereno e tranquillo perché i gol arriveranno». La fiducia del tecnico del Milan non è in discussione e si basa su quanto il giovane attaccante offre in termini di impegno e sacrificio in campo, anche quando la sfera non entra: «È un ragazzo che si dà da fare, lavora molto per la squadra. Sono molto contento e lui deve lavorare serenamente», ha ribadito. Questo tipo di supporto pubblico è fondamentale per un calciatore giovane che deve ancora trovare la piena confidenza con il gol in una squadra ambiziosa.

Le parole di Allegri sottolineano come, al di là delle statistiche individuali, l’apporto di Gimenez alla manovra e alla fase di pressing sia tenuto in altissima considerazione. In un momento in cui la squadra fatica a finalizzare, come ammesso dallo stesso Allegri, la serenità e il lavoro sono gli elementi chiave per superare l’ostacolo. Con il DS Tare sempre attento alle dinamiche interne, il messaggio lanciato dall’allenatore è chiaro: concentrazione sul lavoro e attesa fiduciosa per il momento in cui l’attaccante sbloccherà il suo contatore personale. Ora il Milan si prepara alla sfida di domenica contro la Roma, un crocevia importante per non perdere contatto con la vetta.