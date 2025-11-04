Gimenez Milan, Galli va controcorrente: «Sono sicuro che esploderà in futuro, deve capire questa cosa». Le ultimissime notizie

La vittoria contro la Roma per 1-0 ha confermato che la «mano» di Massimiliano Allegri è sempre più salda sul Milan, ma in casa rossonera tiene banco il dibattito sul reparto offensivo. Secondo molti addetti ai lavori, alla formazione guidata dal tecnico livornese, e costruita dal Direttore Sportivo Tare, manca un grande bomber di riferimento per fare il definitivo salto di qualità e puntare allo Scudetto.

Intervistato dai colleghi di Tuttosport, l’ex rossonero Giovanni Galli è intervenuto proprio su questo tema, difendendo l’attaccante finito nell’occhio del ciclone: Santiago Gimenez.

«Vado un po’ controcorrente e dico che Gimenez esploderà: ne sono convinto», ha dichiarato Galli, che ha poi aggiunto: «Per il messicano è stato fatto un investimento importante, per cui il ragazzo va supportato».

Gimenez è arrivato al Milan dal Feyenoord con un bagaglio di gol notevole, un fatto che l’ex portiere rossonero non dimentica: «Me lo ricordo al Feyenoord, faceva tanti gol». Tuttavia, il cambio di campionato e di palcoscenico richiede un salto di qualità mentale e tecnico.

«Gimenez, però, deve rendersi conto che ora è in una dimensione diversa e molto alta», ha ammonito Galli, spingendo il centravanti a una maggiore consapevolezza. «Perciò deve regolarsi di conseguenza, se vuole imporsi in Italia. Le capacità le ha: dipende solo da lui».

Un messaggio forte e chiaro quello lanciato dall’ex calciatore, che sposta l’attenzione dalle presunte carenze della squadra alla responsabilità individuale del giovane messicano. Nonostante l’evidente difficoltà sotto porta in queste prime dieci giornate di Serie A, il Milan e l’allenatore Allegri continuano a puntare su di lui.