Gimenez Milan, la leggenda rossonera lo lancia per il futuro: le sue parole spopolano sui social. Le ultimissime notizie

Dopo l’ultima vittoria del Milan in campionato contro la Roma, l’attenzione mediatica si è spostata sulla necessità, a detta di molti, di un bomber di calibro per la squadra allenata da Massimiliano Allegri e gestita dal Direttore Sportivo Tare. Tuttavia, l’ex rossonero Giovanni Galli ha scelto di andare controcorrente, concentrando il suo intervento su Tuttosport proprio sull’attaccante attualmente in rosa: Santiago Gimenez.

Secondo Galli, infatti, non è il momento di mettere in discussione il centravanti messicano, sul quale il club ha investito in modo significativo. «Vado un po’ controcorrente e dico che Gimenez esploderà: ne sono convinto», ha affermato l’ex portiere, aggiungendo che il giocatore «va supportato» proprio in virtù dell’importante investimento fatto dal Milan.

Galli ricorda bene le qualità mostrate dal giocatore prima di arrivare in Italia: «Me lo ricordo al Feyenoord, faceva tanti gol». Il problema, secondo l’analisi dell’ex calciatore, risiede più nell’adattamento al nuovo contesto che in una mancanza di talento.

«Gimenez, però, deve rendersi conto che ora è in una dimensione diversa e molto alta», ha ammonito Galli, sottolineando come la Serie A e il Milan rappresentino un palcoscenico con pressioni e richieste superiori. L’invito al centravanti è chiaro: «Perciò deve regolarsi di conseguenza, se vuole imporsi in Italia».

Nonostante le critiche e le aspettative, Galli mantiene la fiducia, chiudendo il suo intervento con una previsione netta e una sfida per l’attaccante: «Le capacità le ha: dipende solo da lui». Il futuro del reparto offensivo del Milan e le ambizioni di Allegri e Tare passano quindi dalla definitiva consacrazione del giovane messicano.