Milan Roma, i rossoneri battono i giallorossi dopo oltre un anno dall’ultima volta. La squadra capitolina resta però una vittima gradita

La vittoria di ieri sera del Milan sulla Roma a San Siro (1-0, rete di Pavlovic) non è stata solo una boccata d’ossigeno per la classifica dei rossoneri, ma ha anche ristabilito una gerarchia di successi che affonda le radici nella storia della Serie A. Questo successo, seppur sofferto e sigillato dalla parata di Maignan su Dybala, segna un importante ritorno alla vittoria casalinga contro i giallorossi in campionato.

Un Ritardo di Venti Mesi: La Vittoria Mancata

La squadra allenata da Massimiliano Allegri, il tecnico noto per la sua gestione pragmatica e la ricerca del risultato, non batteva la Roma in Serie A nel proprio fortino da quasi venti mesi. L’ultima volta che il Diavolo aveva superato i capitolini in un match di campionato a San Siro risaliva infatti al 14 gennaio 2024, quando i rossoneri, sotto la guida dell’allora tecnico Stefano Pioli, si imposero con un netto 3-1. In quell’occasione, a decidere la sfida furono le reti di Adli, Giroud e Theo Hernández, a testimonianza di una vittoria più ampia e convincente rispetto all’ultimo successo di misura.

Il nuovo successo, dunque, interrompe un breve periodo di digiuno interno contro un avversario sempre ostico.

La Statistica Che Consolida il Primato Storico

Al di là del successo contingente, i dati statistici confermano che la Roma è, storicamente, l’avversario più gradito al Milan in Serie A. Con la vittoria di ieri sera, i rossoneri hanno consolidato il loro impressionante record di vittorie contro la squadra capitolina. Il conto totale dei successi del Milan sulla Roma ha raggiunto la straordinaria cifra di 81, facendone la squadra contro cui il Diavolo ha vinto il maggior numero di volte nella massima serie italiana.

Questo dato non è solo un numero, ma simboleggia una lunga tradizione di supremazia milanista, spesso capace di prevalere negli scontri diretti cruciali. Il tecnico romanista, Gian Piero Gasperini, l’allenatore bergamasco amato per il suo gioco offensivo e intenso, dovrà lavorare per invertire una tendenza che da decenni pende in favore del club lombardo.

La vittoria per 1-0, costruita sulla resilienza difensiva e sulla giocata del singolo (Leão-Pavlovic), rafforza l’immagine di un Milan solido, capace di centrare l’obiettivo anche quando la prestazione non è scintillante.