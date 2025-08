Gimenez, lavora per il Milan: in attesa di tornare si allena per essere nelle condizioni migliori

Gimenez pubblica foto e video di allenamenti personalizzati. L’attaccante lavora per tenersi stretto il Milan

Il Milan ha avviato la sua preparazione estiva, ma tra i volti attesi al raduno manca ancora quello di Santiago Gimenez. L’attaccante messicano, punto di riferimento per l’attacco dei rossoneri, non ha ancora raggiunto il resto della squadra. Il motivo del suo ritardo è da ricondurre agli impegni con la sua Nazionale, che lo hanno tenuto sul campo fino a pochi giorni fa. Nonostante l’assenza dal gruppo, il giocatore sta lavorando diligentemente per presentarsi in forma smagliante a Max Allegri, tecnico del Diavolo.

Impegni Nazionali e Ritorno Ritardato

Santiago Gimenez, attaccante versatile e dal fiuto del gol, è reduce da una stagione intensa che lo ha visto protagonista sia con il Milan che con la Nazionale messicana. La sua partecipazione a tornei internazionali con la maglia del suo Paese ha inevitabilmente posticipato il suo rientro in Italia per l’inizio del ritiro pre-campionato. Questo è un copione comune per molti calciatori di alto livello impegnati con le rispettive selezioni, ma che richiede una gestione attenta da parte dei club.

Nonostante il ritardo, la società e lo staff tecnico del Diavolo sono a conoscenza della situazione e monitorano costantemente i progressi del calciatore. La priorità è garantire che Gimenez rientri in condizioni ottimali, evitando rischi di infortuni dovuti a un carico di lavoro eccessivo o non bilanciato.

Gimenez Lavora Sodo per Allegri: Messaggi Social di Impegno

L’attaccante messicano, tuttavia, non è rimasto con le mani in mano. Consapevole dell’importanza di essere pronto per la nuova stagione e di farsi trovare al top della forma da Massimiliano Allegri, allenatore dei lombardinoto per la sua disciplina tattica e l’attenzione alla preparazione fisica, Gimenez sta seguendo un programma di allenamento personalizzato. A testimonianza del suo impegno, il giocatore ha pubblicato sui propri profili social diverse foto e video che lo ritraggono mentre si allena intensamente.

Queste immagini non solo rassicurano i tifosi del Milan sulla sua professionalità, ma dimostrano anche la sua determinazione a essere subito a disposizione di Allegri. Il tecnico, che si aspetta molto da lui in termini di gol e leadership in attacco, potrà contare su un giocatore motivato a ritagliarsi un ruolo da protagonista assoluto. La preparazione individuale è cruciale per atleti di questo calibro, permettendo loro di mantenere un elevato standard di performance anche in periodi di transizione.

Il rientro di Santiago Gimenez al raduno dei rossoneri è atteso con impazienza, in quanto la sua presenza sarà fondamentale per il completamento degli schemi e delle tattiche che Allegri sta impostando per la nuova stagione del sette volte Campione d’Europa.