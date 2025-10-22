Gimenez Milan, nonostante i pochi gol è un punto fermo di Massimiliano Allegri: queste caratteristiche lo rendono unico. Le ultimissime notizie

Nonostante l’assenza di reti in campionato, l’attaccante messicano Santiago Gimenez è ormai un elemento imprescindibile nello scacchiere tattico del Milan di Massimiliano Allegri. A sottolineare la sua importanza è La Gazzetta dello Sport, che in edicola stamattina lo incorona con un titolo significativo: «Gimenez il punto fermo. Sacrificio e lavoro: anche senza gol è un 9 prezioso».

L’attaccante, pur non avendo ancora timbrato il cartellino in Serie A, si sta dimostrando un calciatore di grande spessore per il tecnico livornese, grazie soprattutto alla sua straordinaria disponibilità al sacrificio e al suo modo di interpretare il ruolo in funzione della squadra. La sua intensità nel pressare i difensori avversari, la sua capacità di aprire spazi per gli inserimenti dei compagni e la sua intelligenza tattica ne fanno un centravanti moderno e completo, in perfetta sintonia con la filosofia di gioco di Allegri.

Il suo lavoro oscuro, spesso non celebrato dai tabellini, è fondamentale per gli equilibri del Milan e per esaltare le qualità dei compagni di reparto, in primis Rafael Leao. Gimenez è l’attaccante che l’allenatore ha sempre cercato: un punto di riferimento che lega il gioco e non pensa solo al gol, ma al bene collettivo.

In vista dell’anticipo di venerdì sera contro il Pisa, il centravanti messicano potrebbe tornare a guidare l’attacco rossonero dal primo minuto, dopo essere partito dalla panchina nella gara precedente. La sua titolarità sembra strettamente legata al recupero di Christopher Nkunku: se l’attaccante francese riuscirà a ristabilirsi dal problema al piede e a sedersi almeno in panchina, questo offrirebbe ad Allegri una preziosa opzione in più per la gestione della linea offensiva. Avere Nkunku come jolly permetterebbe al tecnico di schierare Gimenez dall’inizio con maggiore serenità, potendo contare su un cambio di livello in caso di necessità.

Il direttore sportivo Iglli Tare aveva scommesso sulle qualità di Gimenez proprio per la sua etica del lavoro, e la fiducia sta ripagando. Nonostante l’astinenza da gol, l’investimento sul «nove prezioso» è al momento pienamente giustificato dalla sua incidenza sul gioco e sull’equilibrio di tutta la squadra. Il gol arriverà, ma intanto, il Milan si gode il suo attaccante operaio.