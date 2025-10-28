Gimenez costretto al cambio, emergenza in attacco: entra Loftus Cheek

Gimenez è costretto a chiedere il cambio nel corso del secondo tempo di Atalanta Milan, attacco sempre più in emergenza!

Problemi per Santiago Gimenez nel corso del secondo tempo di Atalanta-Milan. L’ennesimo infortunio in casa rossonera. Il messicano ha rimediato una botta da un avversario che lo ha costretto a chiedere il cambio nel giro di pochi minuti.

Situazione di piena emergenza in attacco per la formazione di Massimiliano Allegri. Il cambio effettuato all’intervallo non ha aiutato. Infatti l’unico attaccante presente in panchina era Nkunku, già subentrato al posto di Leao.

La scelta è quindi ricaduta su Loftus-Cheek, i rossoneri sono in campo con un 3-5-1-1. Il centrocampista inglese sta agendo da seconda punta alle spalle proprio di Nkunku. Il tecnico toscano spera non sia nulla di grave per il Bebote, ma che appunto possa essere un dolore derivato semplicemente dalla botta presa.