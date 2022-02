Pazzini: «Ecco cosa mi aspettavo dal Milan dopo il vantaggio di Leao»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Gianpaolo Pazzini, ex attaccante del Milan, ha analizzato il pareggio dei rossoneri contro l’Udinese: il suo pensiero

Intervenuto a DAZN, Gianpaolo Pazzini ha analizzato Milan-Udinese. Le sue parole:

«Mi aspettavo un altro Milan dopo essere andato in vantaggio, che era la cosa più difficile contro una squadra che si chiude così: mi aspettavo che prendessero più fiducia e cercassero qualcosa in più, invece hanno cercato di gestire. Anche nel secondo tempo l’unico pericoloso è stato Leao: un pochino troppo poco per il Milan, che ha cercato di gestire la situazione ma con un gol di vantaggio si rischia, come è successo stasera».